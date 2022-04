Sampaio e Cordino empatam no primeiro jogo da final do Maranhense

O Sampaio Corrêa empatou em 1 a 1 com o Cordino no primeiro jogo da decisão do Campeonato Maranhense, disputado nesta quarta-feira (13) no estádio Leandrão em Barra do Corda.

Após um primeiro tempo sem gols, a Bolívia Querida abriu o placar aos 18 minutos da etapa final, quando Eron aproveitou cruzamento de Pionteck para finalizar. Aos 36 o Cordino deixou tudo igual, quando Leone desviou de cabeça a bola, que ainda bateu em Ulisses antes de passar pelo goleiro Luiz Daniel.

Fim do primeiro tempo no Estádio Leandrão com o placar zerado #Decisão #EmBuscaDoTri #VumboraSampaio ???????? ???? Ronald Felipe pic.twitter.com/R0WcjycQtM — Sampaio Corrêa FC (@sampaiocorrea) April 13, 2022

A partida de volta da final será disputada no estádio do Castelão, mas em data e horário que ainda serão definidos pela Confederação Maranhense de Futebol.