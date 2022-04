Dinamarca será penúltima adversária do Brasil antes da Copa América

A Dinamarca, 15ª colocada no ranking da Fifa, será a penúltima adversária da seleção brasileira feminina de futebol antes da estreia na Copa América, programada para julho, na Colômbia. A equipe comandada pela técnica Pia Sundhage enfrentará as dinamarquesas em 24 de junho, às 14h (horário de Brasília), na capital Copenhague. Com a definição de hoje, a CBF fechou agenda de amistosos preparatórios na Europa, pois já anunciara semana passada o embate contra a Suécia no dia 28 de junho. Os dois compromissos fazem parte da janela Fifa (entre os dias 20 a 28 de junho).

Agenda fechada antes da Copa América Feminina! As #GuerreirasDoBrasil ???????? vão enfrentar a Dinamarca e a Suécia na data FIFA de junho.



Anota aí no calendário para não perder nada! ????? pic.twitter.com/6qcUSjMnUA — Seleção Feminina de Futebol (@SelecaoFeminina) April 13, 2022

Já se vão dez anos dos dois últimos duelos entre brasileiras e dinamarquesas, ambos no Torneio Internacional de São Paulo. Na ocasião, a seleção somou uma vitória por 2 a 1 (gols de Érika e Debinha) e um empate em 2 a 2 (Fabiana e Andressa Alves balançaram a rede).

Ontem (12), o Brasil venceu pela primeira vez este ano ao superar a Hungria por 3 a 1, em San Pedro de Pinatar (Espanha). Na semana passada, as brasileiras empataram em 1 a 1 com a Espanha, na casa das adversárias. A seleção abriu a temporada 2022 empatando em 1 a 1 com a Holanda em 16 de fevereiro. Três dias depois, sofreram a primeira derrota, de virada, para a França. E na sequência, em 22 de fevereiro, empataram em 1 a 1 com a Finlândia.

Atual campeã da Copa América, o Brasil já sabe quem serão suas adversárias na primeira fase da competição deste ano: Peru, Venezuela, Uruguai e Argentina (Grupo B). O torneio destinará três vagas diretas para a Copa do Mundo de 2023, na Nova Zelândia e Austrália. A equipe vencedora da Copa América também garante presença na Olimpíada de Paris 2024.