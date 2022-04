Prefeito de Derrubadas participa de sessão na Câmara para falar sobre ação judicial

O prefeito de Derrubadas, Alair Cemin, MDB, participou da sessão da Câmara Municipal de Vereadores da última segunda-feira, 11, quando falou sobre a ação de investigação eleitoral que enfrenta na justiça. Em primeira instancia a denúncia movida pelo Partido Progressista foi considerada improcedente pela justiça eleitoral.

No discurso, o prefeito narrou sobre os mandados de busca e apreensão que foram cumpridos na sua residência, onde foram apreendidos aparelhos celulares seu e de sua família e na prefeitura municipal, de onde foram recolhidos documentos.

O prefeito reclamou da forma com que se deu a ação de busca e apreensão, uma vez que ele nunca se negou a dar quaisquer explicações para quem quer que fosse. Ele disse que não fez nada de errado e que as acusações feitas pelos seus adversários não tinham nenhum fundamento, tanto que a ação foi julgada improcedente.

Alair Cemin também relatou que não fez campanha eleitoral em 2020, que seguiu trabalhando na prefeitura e que mesmo no sábado, véspera da eleição, quando estavam todos estavam fazendo campanha, ele estava no CTG da cidade jogando bocha, o que mostra que sua reeleição foi limpa e veio pela vontade do povo.

O prefeito também relatou que os aparelhos celulares foram devolvidos pelas autoridades, porque não havia neles nenhum elemento que comprovasse as tais compra de votos pelos quais ele estava sendo acusado.

Sobre os auxílios sociais que foram concedidos no ano de eleição e que era alvo da ação de investigação, uma vez que o Progressista acusava o prefeito de usar esses auxílios para comprar votos e apoio politico, ele afirmou que a lei era é 1994 e que os benefícios foram concedidos para quem precisava, a exemplo do que já vinha ocorrendo em anos anteriores.

Na mesma sessão, a vereadora Ana Bidin, afirmou que seu partido, o Progressista, vai recorrer da decisão em primeira instância e que o processo vai seguir na Tribunal Regional Eleitoral em Porto Alegre.

