Procissão da via sacra em Tenente Portela será na Praça Tenente Bins

Em entrevista na manhã desta terça-feira, 12, o padre Daniel Bergholio, Pároco da Paroquia Nossa Senhora Aparecida de Tenente Portela, confirmou que a procissão da via sacra será realizada em volta da Praça Tenente Bins, em frente à Igreja Nossa Senhora Aparecida. O evento religioso é tradicional de sexta-feira santa.

O padre também confirmou a realização de celebrações na paróquia no sábado as 19h30min e no domingo as 08h30min.

Na entrevista o vigário comentou que a semana é de muito reflexão e de convivência do cristão com o amor de Deus e o exemplo de Jesus Cristo, que mesmo crucificado não abandonou a sua missão e perdoou a humanidade.

