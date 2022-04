Tenente Portela e Derrubadas decretam ponto facultativo na quinta-feira

O feriadão em tenente Portela será ampliado por um decreto do prefeito municipal Rosemar Sala. O decreto divulgado prevê ponto facultativo nas repartições públicas na próxima quinta-feira, 14, emendando com o feriado de sexta-feira da paixão, 15.

A casa lar de acolhimento da criança e do adolescente não é abrangido pelo decreto e segue em funcionamento normal.

Já na área da saúde, os casos de urgência e emergência deverão ser encaminhados para o Hospital Santo Antônio.

Derrubadas também anunciou ponto facultativo nesta quinta-feira nas repartições públicas do município.

