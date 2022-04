Uso de máscara passa a ser facultativo em Derrubadas

O uso de máscaras em locais abertos e fechados, públicos ou privados, passou a ser facultativo em Derrubadas. As exceções são para os serviços de saúde, pelos trabalhadores de saúde, inclusive estagiários, pacientes, acompanhantes, e ainda, a pessoa que se encontre infectada ou com suspeita de estar contaminada, seja por contato próximo de pessoa infectada com o novo coronavírus, durante o período de transmissão ou apresentar sintomas gripais.

Os detalhes constam no Decreto Municipal N.º 013, de 11 de abril de 2022, assinado pelo prefeito Alair Cemin, na tarde desta segunda-feira.

Alair justificou a liberação considerando os avanços alcançados no tratamento da doença, e a expressiva queda no número de casos ativos registrados no Município. O Prefeito destaca que todas as ações em relação à pandemia foram tomadas com responsabilidade e segurança sanitária, baseadas em informações estratégicas e na busca pelo equilíbrio entre saúde e economia.

O prefeito ressalta ainda, que nada impede que o Município de Derrubadas, rediscuta a necessidade de imposição de novas medidas, a serem avaliadas em caso de necessidade.

O decreto com todos os detalhes da liberação pode ser acessado no site do Município: https://derrubadas-rs.com.br/