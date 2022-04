Vereadores de Tenente Portela criticam Jornal Província por divulgar diárias

Na sessão da Câmara de Vereadores de Tenente Portela desta segunda-feira, alguns edis aproveitaram seu espaço para criticar o Jornal Província pela publicação dos valores gastos com diárias no ano de 2021. A matéria é realizada pelo jornal pelo menos uma vez por legislatura.

O vereador do PSDB Luciano Berta, que já havia tecido críticas nas redes sociais, justificou mais uma vez que as diárias gastas pro ele foram bem empregadas uma vez que trouxeram recursos através de emendas parlamentares e lhe proporcionaram a aquisição de conhecimento para melhor desempenhar a sua função.

O presidente da Câmara, Jaine Sales, Diube, do Progressista, disse não entender os motivos para a divulgação do valor gasto com as diárias. Ele disse também que o valor gasto por ele, lhe proporcionou melhorar o seu conhecimento para o desempenho da vida parlamentar, uma vez que ele não é de berço político. Ele também divulgou o valor do contrato que a câmara mantém com o Jornal Província.

Já o vereador do PDT, Luis Claudir dos Santos, criticou o editor do jornal, jornalista Jalmo Fornari, e comparou os gastos desse, quando vereador no ano de 2001 com os seus em 2021 para se justificar. Ele também divulgou o valor dos contratos do jornal em 2001 e em 2021

Os números divulgados pelo Jornal Província na semana passada estão disponíveis no Portal da Transparência da Câmara de Vereadores, ou seja, são públicos. A confecção da matéria por parte da imprensa é apenas uma forma de dar transparência aos números públicos para seus assinantes e leitores, que muitas vezes, não tem hábito de acessar o pouco divulgado portal da transparência.

Para quem não tem nada a esconder estranha-se o fato de os vereadores criticarem a publicidade e preferirem manter os dados escondidos no pouco acessado portal da transparência, fazendo uso de um nefasto costume, da política ultrapassada, onde se apedreja o mensageiro ao invés de questionar a mensagem.

■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.

■ Nos siga no Instagram:

Clique aqui e acompanhe todas as publicações do Sistema Província de Comunicação de Tenente Portela.