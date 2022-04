Edil lamenta a morosidade na conclusão de obras públicas em Coronel Bicaco

Pedidos para conclusão de obras públicas são apresentados com frequência no Poder Legislativo (Foto: Diones Roberto Becker)

Baseando-se na manifestação do prefeito Jurandir da Silva – que participou da sessão ordinária do dia 4 de abril – o vereador Itamar Sartori (PP) lastimou que várias obras públicas em Coronel Bicaco não possuem previsão de conclusão. — Esperamos que todas [as obras públicas] acabem. Não estamos naquela de quanto pior, melhor. A gente quer sempre o melhor — afirmou o progressista.

Itamar Sartori ainda disse esperar que a atual gestão termine as obras públicas dentro dos quatro anos. Ele reiterou que esses investimentos irão proporcionar benefícios para a comunidade bicaquense.

Pedidos especialmente para o término da construção de quadras esportivas em bairros, da Praça João Goulart e dos canteiros centrais da Avenida Presidente Vargas, são recorrentes no Poder Legislativo. Segundo a Administração Municipal, o andamento destes projetos é prejudicado pelo fim do prazo de aditivos incluídos nos contratos e também devido ao abandono dos trabalhos por parte de empresas vencedoras das licitações.

