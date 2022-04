Coronel Bicaco: Pedetista cobra instalação de tubos para evitar transtornos a moradores em dias chuvosos

Os altos volumes de chuva registrados nas últimas semanas provocaram transtornos para os moradores das imediações da Igreja Assembleia de Deus na saída para Redentora. Essa afirmação foi feita pelo vereador Lucas Santos da Cruz (PDT) na sessão ordinária da segunda-feira (4/4).

— Já fiz no ano passado, uma proposição para a colocação de tubulação — lembrou o pedetista. Ele disse que recentemente a água da chuva invadiu várias casas situadas ao lado da ERS 317. — A gente já pediu [providências] ao Poder Executivo. É um trabalho de emergência — salienta Lucas Santos da Cruz.

Para solucionar o problema, o edil reiterou que a instalação de tubos deve abranger todo o trajeto entre a Igreja Assembleia de Deus e o loteamento. — A colocação de cascalho já iria amenizar as dificuldades dos moradores em dias de chuva — finalizou o pedetista.

