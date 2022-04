Progressista pede a assinatura de convênios para construção e reformas de casas populares em Coronel Bicaco

Através de proposição, o vereador Leandro Briato (PP) requereu que o Poder Executivo providencie convênios para a construção e reforma de casas populares em Coronel Bicaco.

— Sabemos que vários municípios da região já foram contemplados com a construção e reforma de casas populares. Sabemos que nossa comunidade sofre por causa disso. Agora vem um inverno chuvoso — ressaltou o edil. Ele sugeriu que sejam enviados projetos habitacionais para os governos Estadual e Federal, e Caixa Econômica Federal.

A Proposição nº 05/2022 – apresentada na sessão ordinária da segunda-feira (4/4) – foi aprovada de maneira unânime.

