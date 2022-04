Vereador solicita melhorias em estrada que liga localidades no interior de Coronel Bicaco

Ao assumir uma cadeira no Poder Legislativo de Coronel Bicaco, na sessão ordinária do dia 4 de abril, o vereador Amadeus Vieira (PDT) reivindicou, por meio de proposição, que o setor competente da municipalidade efetue reparos e cascalhamento na estrada vicinal que liga as localidades de São João e Galpões. Ele também solicitou a construção de bueiros.

— Eu venho aqui defender essa proposição, pois é uma necessidade das duas comunidades — ressaltou o pedetista. O edil afirmou que na localidade de Galpões já existe um trecho com cascalho no acesso a BR 468.

Posta à apreciação do plenário, a Proposição nº 04/2022 foi aprovada por unanimidade.

■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.

■ Nos siga no Instagram:

Clique aqui e acompanhe todas as publicações do Sistema Província de Comunicação de Tenente Portela.