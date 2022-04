Vereador reivindica poda de eucaliptos às margens da ERS 317 em Coronel Bicaco

No grande expediente da sessão ordinária da segunda-feira (4/4), o vereador Luiz Flávio Rangel (PP) enfatizou novamente a necessidade de poda dos eucaliptos em frente ao bairro Faxinal – que fica às margens da ERS 317.

Na ocasião, o progressista sugeriu que o Poder Executivo de Coronel Bicaco estude a viabilidade de encaminhar ao Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (DAER), um ofício solicitando a retirada de galhos dos eucaliptos.

— Foi realizado um levantamento e documentado com fotos, diâmetros, altura das árvores e a distância das casas e da rede elétrica. Isso comprovou que aquilo [os eucaliptos] é um perigo iminente — ponderou Luiz Flávio Rangel.

— O Legislativo também pode enviar ofício ao DAER para que aquele problema seja sanado o mais breve possível — destacou o edil.

■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.

■ Nos siga no Instagram:

Clique aqui e acompanhe todas as publicações do Sistema Província de Comunicação de Tenente Portela.