Derrubadas não registra caso ativo e hospitalização por Covid-19

O boletim epidemiológico, atualizado na sexta-feira (8/4), revela que Derrubadas não possui caso ativo do novo coronavírus. Também não há morador hospitalizado em função da doença.

Desde o início da pandemia em março de 2020, 762 domiciliados no município contraíram o vírus, dos quais, 755 estão recuperados e sete morreram.

A Secretaria Municipal da Saúde e Saneamento (SMSS) contabiliza, até o momento, 2.043 testes realizados para detecção da Covid-19. Deste montante, 1.281 pacientes não tiveram a infecção comprovada. Na sexta-feira, nenhum derrubadense esperava o resultado de exame laboratorial.

■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.

■ Nos siga no Instagram:

Clique aqui e acompanhe todas as publicações do Sistema Província de Comunicação de Tenente Portela.