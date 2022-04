Empresa ganha mais seis meses para concluir obras na praça de Coronel Bicaco

A demora na conclusão das obras de revitalização da Praça João Goulart é tema abordado com frequência por alguns edis nas sessões ordinárias do Poder Legislativo de Coronel Bicaco. No dia 28 de março, o vereador Luiz Flávio Rangel (PP) utilizou a tribuna para lamentar a paralisação dos trabalhos.

O prefeito Jurandir da Silva participou da sessão ordinária da segunda-feira (4/4) e admitiu que as obras na praça se arrastam há cerca de um ano e meio. Ele revelou que recentemente venceu o contrato sem que a empresa responsável entregasse o projeto concluído.

Com o término do prazo previsto no documento, a Administração Municipal decidiu avaliar a situação. — Chamamos o corpo técnico da prefeitura para fazer um estudo. Chegamos à conclusão que seria mais prático nós continuar a obra com a atual empresa do que parar, reestruturar toda a questão orçamentária e fazer nova licitação — afirmou o mandatário.

Segundo Jurandir da Silva, a empresa alegou que não cumpriu o prazo estipulado no contrato devido a problemas ocasionados pela pandemia e também pela complexidade do projeto. — A empresa pediu mais quatro meses para terminar a obra. Mas, nós entendemos, juntamente com a equipe técnica da prefeitura, e decidimos dar mais seis meses por causa da chegada do inverno. A gente aditivou novamente o projeto — reiterou o chefe do Poder Executivo.

— Se a gente rompesse com a empresa, a prefeitura teria que aplicar uma multa o que poderia inviabilizar as atividades da empresa, que é aqui de Coronel Bicaco — complementou o prefeito.

Projeto de revitalização:

O objetivo é modernizar, embelezar e permitir maior funcionalidade ao espaço público. Neste sentido, a proposta foi elaborada sem descaracterizar as estruturas em condições de serem preservadas.

O projeto visa a criação de três setores dentro da Praça Municipal, com fluxo prático e eficiente, além de obedecer às normas de acessibilidade.

- Setor Cívico: Em frente à Avenida Presidente Vargas, o palanque oficial será modernizado e ampliado. Também será construída uma explanada livre para multiuso e arquibancadas com capacidade para 520 lugares sentados.

- Setor Cultural: O projeto prevê dois espaços, ao Leste, para o Memorial da Erva Mate, e ao Oeste, para o Memorial de Coronel Bicaco. Protegidos por pergolados cobertos, os ambientes irão resguardar registros históricos da cultura da erva mate e do município.

- Setor de Lazer: Localizado na parte Sul da Praça Municipal, terá dois pergolados cobertos e dará funcionalidade ao prédio existente com a instalação do Centro Municipal de Desporto e Recreação. A quadra de esportes será ampliada, inclusive a cobertura, e receberá um multipalco. O parque de brinquedos ganhará cobertura e a academia de saúde vai ser deslocada para o lado da feira do produtor.

