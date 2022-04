Aplicativo para consulta do FGTS é restabelecido após instabilidade

Após instabilidade no aplicativo do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), a Caixa Econômica Federal informou nesta sexta-feira (8) que alguns serviços pontuais na plataforma apresentaram intermitência momentânea na manhã de hoje. Os serviços já foram restabelecidos e operam normalmente.

A consulta do Saque Extraordinário do FGTS pode ser realizada no Aplicativo FGTS, disponível gratuitamente nas plataformas Android e IOS. A nova versão do aplicativo foi disponibilizada hoje e está sendo liberada gradualmente aos usuários.

Pelo site fgts.gov.br , o trabalhador pode encontrar as regras sobre o Saque Extraordinário do FGTS e, também está disponível opção para consultar se tem direito ao crédito do valor e a data em que vai receber o recurso.

Até 15 de dezembro, cada trabalhador poderá sacar até R$ 1 mil de suas contas do FGTS. Consulte o calendário .