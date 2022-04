Redentora reinaugura Brinquedoteca no CRAS Sagrada Família

Administração Municipal, por meio do Gabinete da Primeira Dama e Secretaria Municipal de Assistência Social, reinaugurou a Brinquedoteca do Cras Sagrada Família na tarde de hoje, dia 07 de abril.

A atividade integra a programação elaborada pela Administração Municipal para comemorar os 58 anos de emancipação político-administrativa de Redentora.

A reinauguração contou com as presenças do Prefeito Nilson Paulo Costa; da Primeira e Secretária Municipal de Educação e Cultura, Eliane Amaral Costa; da Secretária Municipal de Assistência Social, Carla Miranda; e da Coordenadora do Cras, Carla Engler.

Também estiveram presentes a coordenadora do Programa Criança Feliz, Lisiane Pretto, e os visitadores do Programa, já que a Brinquedoteca é um espaço com ambiente prazeroso que vai ser utilizado para desenvolver todas as habilidades das crianças atendidas no Programa Criança Feliz.

