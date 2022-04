Confira os gastos com diárias nas Câmaras da região

As despesas provocadas pelo emprego de diárias aumentaram na Câmara Municipal de Vereadores de Tenente Portela em 2021 com relação a 2020. No ano de 2020, que além de eleitoral, enfrentava-se a crise mais aguda da pandemia de Covid-19, os vereadores e servidores do legislativo de Tenente Portela gastaram R$ 7.335,00 em viagens, enquanto que no primeiro ano da atual legislatura os empenhos relacionados a diárias foram de R$ 83.641,55. Os dados são do portal da transparência.

Se comparar com o ano de 2019, ou seja, antes da pandemia e ano não eleitoral, nota-se que o gasto do ano passado também foi bastante superior já que naquele ano o legislativo portelense havia consumido R$ 16 mil em diárias.

Dos últimos 9 anos, que compreende com o inicio da legislatura em 2013, dos eleitos em 2012, segundo o Portal da Transparência, 2021 foi o ano com a maior despesa em diária. Nota-se que com exceção de 2017 quando o vereador Luis Claudir dos Santos gastou R$ 10.400,00, nenhum vereador havia rompido a casa dos R$ 10 mil em diária. Em 2021 foram quatro vereadores que superaram a marca.

O campeão em gastos com diárias em 2021 foi o vereador do PDT, Luis Claudir dos Santos, com R$ 11.890,00, seguido pela vereadora, também do PDT, Irineia Koch Lena com gasto de R$ 10.260,00, Luciano Berta do PSDB com R$ 10.090,00 e Jaine Sales do PP com R$ 10 mil.

No outro lado da tabela estão os vereadores Derli da Silva do PSDB e Natanael Diniz de Campos, MDB, que não gastaram com diárias em 2021 e o vereador Eduardo Ferrari, PT, que gastou R$ 400,00. Os demais vereadores e servidores do legislativo gastaram acima de R$ 4 mil reais como mostra a tabela.

Neste ano, nos três primeiros meses já foram gastos R$ 32.936,20, ou seja, mantendo a proporção pelos próximos meses, a Câmara Municipal de Vereadores de Tenente Portela deverá bater o recorde de gastos com diárias. No entanto, a tendência é que no segundo semestre sejam feitas menos viagens, uma vez que estaremos em plena a campanha eleitoral e por consequência as atividades no Congresso Nacional estarão reduzidas.

Vista Gaúcha segue com gastos reduzidos

Vista Gaúcha é historicamente um município com baixo gasto com diárias. Em 2021 os vereadores gastaram em 2021, segundo o Portal da Transparência da Câmara local R$ 10.535,00 em diárias. Nenhum vereador ou servidor gastou mais de R$ 1 mil. A Câmara já teve anos em que fechou sem gastar com diárias.

O vereador que mais gastou foi Alexandre Jacinto da Silva, com R$ 960,00 mesmo valor gasto pela assessora jurídica da Câmara, Marciana Wink Dorneles. A vereadora Marines Locatelli da Silva gastou R$ 935,00. Os demais vereadores que fizeram diária e servidores gastaram R$ 840,00.

Miraguaí gasta pouco mais de R$ 14 mil em diárias

A Câmara Municipal de Vereadores de Miraguaí, teve um gasto com diárias em 2021 de R$ 14.200,00. O valor também não é alto quando comparado com outras casas legislativas do estado, onde a média de gasto com diárias dos vereadores é sempre alta.

Um detalhe que chama a atenção com relação a Miraguaí é que mais de 50% do valor gasto com diárias foi de apenas um vereador. Fabiano Mewes gastou R$ 7.875,00 em diárias, seguido pelo vereadore José Andreata com R$ 1,925,00.

■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.

■ Nos siga no Instagram:

Clique aqui e acompanhe todas as publicações do Sistema Província de Comunicação de Tenente Portela.