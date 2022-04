Comarca de Coronel Bicaco terá somente expediente interno até dia 11 de abril

A Corregedoria Geral da Justiça determinou a realização de expediente interno na Comarca de Coronel Bicaco, entre os dias 5 e 11 deste mês. A medida foi tomada para que ocorra a preparação dos autos físicos para o início das atividades de digitalização.

Neste período, haverá a suspensão dos prazos processuais dos processos físicos, sem prejuízo da apreciação de medidas urgentes, em regime de plantão, e da realização das audiências já designadas.

