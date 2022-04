Prefeitura de Três Passos investirá R$ 2,3 milhões no parque da FEICAP

Para a 16ª edição da Feira da Indústria, Comércio e Agropecuária (FEICAP), o Parque de Exposições Egon Júlio Goelzer receberá investimentos relevantes. Serão construídos três novos pavilhões – sendo dois espaços para pequenos e grandes animais e uma estrutura multiuso.

O prefeito Arlei Tomazoni já assinou o termo que autoriza o início do processo das licitações. O investimento é estimado em R$ 2,3 milhões. Somados, os três novos pavilhões totalizarão mais de 2,2 mil metros quadrados de área.

— Com a ampliação dos pavilhões, o parque expandirá a área para realização dos eventos e comercialização de espaços durante a 16ª edição da FEICAP. Os pavilhões contribuirão atraindo o público, que durante a realização de eventos terá cobertura contra as intempéries e servirá para ampliar o espaço de expositores durante a realização da feira — destacou o prefeito.

■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.

■ Nos siga no Instagram:

Clique aqui e acompanhe todas as publicações do Sistema Província de Comunicação de Tenente Portela.