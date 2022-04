Edil pede informações sobre despesas de Coronel Bicaco com o CISA

Antônio Martins afirmou que o objetivo é conhecer a relação de gastos e quem são as pessoas contratadas via consórcio (Foto: Diones Roberto Becker)

Na sessão ordinária da segunda-feira (4/4), o vereador Antônio Martins (PP) – que preside o Poder Legislativo – solicitou por meio de pedido de informação, a relação das despesas nominais de Coronel Bicaco com o Consórcio Intermunicipal de Saúde (CISA).

— Eu solicito isso porque a gente não sabe bem quanto o município está gastando com o CISA e quem são as pessoas contratadas via consórcio. Então, gostaria que essas informações viessem o mais rápido possível para esta Casa para nós e a comunidade sabermos quem são as pessoas contratadas pelo consórcio — disse o progressista.

Colocado em votação, o Pedido de Informação nº 09/2022 foi aprovado de maneira unânime.

