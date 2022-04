Troca da iluminação pública de Tenente Portela deverá iniciar em 90 dias

Após a aprovação na Câmara Municipal de Vereadores de Tenente Portela o projeto que prevê a troca do sistema de iluminação pública do município deverá ter inicio das obras nos próximos 90 dias. A informação é do prefeito Rosemar Sala.

A empresa contratada para o serviço estará fazendo nos próximos dias um levantamento e um estudo técnico luminoso, o que deverá definir quantas lâmpadas e quais a potência dessas e ainda quantas hastes e suportes serão utilizadas no serviço.

Com esse relatório em mãos a prefeitura terá o orçamento do custo do serviço e dos materiais. Lembrando que o projeto aprovado na Câmara de Vereadores prevê que o município pode gastar até próximo a R$ 4 milhões de reais. A expectativa é que o custo final fique abaixo dessa margem.

Após esse orçamento, Tenente Portela efetua a compra dos materiais e a contratação do serviço para que este seja efetuado efetivamente. O prefeito acredita que o prazo para inicio das trocas das lâmpadas tradicionais por LEDs deve iniciar em 90 dias.

O município vai efetuar o pagamento de forma parcelada e para isso usará os recursos da taxa de iluminação pública que é cobrada do consumidor. A expectativa é que com a troca do sistema o município tenha economia tanto na conta de consumo, quanto nos serviços de manutenção.

Vereadores de oposição foram contra o projeto por acreditar que ele não fosse prioritário para o momento. Eles também justificaram que os produtos poderiam ter sido comprados do comércio local. A administração justificou que o projeto não trará endividamento e nem retirará recursos de outros setores, já que o dinheiro investido só pode ser usado na própria iluminação. Sobre a compra no comércio local o prefeito explicou que a empresa contratada tem experiência na área e que o comércio local não teria condições de cobrir as condições propostas pela empresa que já está efetuando o serviço em mais de 40 municípios.

