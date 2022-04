SMEC de Três Passos e EMATER buscam alternativas para o bem-estar das comunidades do campo

A Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto, através do Programa Semeando Educação e Saúde na Agricultura Familiar, em parceria com a EMATER, promoveu na terça-feira (05), uma reunião de planejamento buscando alternativas viáveis a serem desenvolvidas nas escolas e propriedades do campo.

Uma das alternativas é o incentivo ao cultivo de chás e plantas ornamentais, para isso a EMATER, a partir da extensionista Laurice Gelatti Diniz, apresentou o "Projeto Bem Viver", onde uma das ações será o concurso de jardins.

Estudos comprovam que trabalhar com a terra diminui a ansiedade, a depressão e doenças como diabetes e hipertensão, estimula a criatividade e a memória visual, também a jardinagem melhora a atividade motora e tem um efeito ao mesmo tempo motivador e relaxante.

Houve a participação dos agentes de saúde dos distritos em que as escolas do campo estão inseridas, bem como do Secretário de Educação, Osvaldir Urnau, da coordenadora Cultural Andrea Baraldi, coordenadoras pedagógicas da SMEC, professores do Programa Semeando e diretores.

