Redentora promove palestra da Rede Bem Cuidar na programação de aniversário do Município

A Administração Municipal, por meio do Gabinete da Primeira Dama e Secretaria Municipal de Saúde, incluiu uma palestra da Rede Bem Cuidar na programação alusiva aos 58 de emancipação político-administrativa de Redentora.

A Farmacêutica Bioquímica Especialista em Saúde Pública, Tarlis Marcela Ottonelli, palestrou sobre o tema "Alterações farmacológicas no envelhecimento e como afetam o funcionamento dos medicamentos", na tarde de hoje, dia 06 de abril, no Auditório do Cras Sagrada Família.

O Prefeito Nilson Paulo Costa; a Primeira Dama e Secretária Municipal de Educação e Cultura, Eliane Amaral Costa; o Vice Prefeito Jaime Jung e a Secretária Municipal de Assistência Social, Carla Miranda, realizaram a abertura da atividade, cumprimentando aos presentes e destacando a importância do projeto Rede Bem Cuidar/RS, uma abordagem nova no atendimento à saúde, focada, na sua primeira fase, na população idosa, priorizando a atenção em saúde para o envelhecimento saudável.

A Secretária Carla representou o Secretário de Saúde, Rogério de Castro Gigoski, que não pode estar presente.

Em sua palestra, Tarlis falou sobre o processo de envelhecer, as alterações farmacológicas, farmacocinéticas e farmacodinâmicas em idosos, a ação dos medicamentos, avaliação, interpretação e intervenção.

