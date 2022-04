Segue até 10 de maio prazo para pagamento do IPTU de Tenente Portela

Segue disponível para ser impresso através do site da prefeitura de Tenente Portela a guia de pagamento do Importo Predial Territorial Urbano, o IPTU de Tenente Portela. O prazo para pagamento o tributo vai até do dia 10 de maio.

O pagamento pode ser feito em duas modalidades. A primeira com pagamento integral pode ser parcelada em até 6 vezes e a segunda com pagamento avista que traz a vantagem de 10% de desconto. Mais detalhes podem ser conferidos no site da prefeitura.

