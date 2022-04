Bancada do PP pede relatório do número de professores e de alunos na rede municipal de Coronel Bicaco

A bancada do PP – formada pelos vereadores Luiz Flávio Rangel, Leandro Briato, Loredi Saquet, Itamar Sartori e Antônio Martins – requereu na sessão ordinária de 28 de março, por meio de Pedido de Informação, relatório com o número total de professores lotados na Secretaria Municipal de Educação e Cultura (SMEC), entre servidores efetivos e contratados, incluindo desdobres; quantos docentes têm em cada escola municipal e em cada série; e a quantidade de alunos que cada professor possui nas respectivas séries de todas as escolas municipais.

Luiz Flávio Rangel disse que tramitam no Poder Legislativo, alguns projetos que tratam de alterações em quadros e em cargas horárias de vários educadores. — Seria irresponsável de nossa parte aprovar tudo sem saber como realmente está o quadro [de professores] — afirmou o progressista. — Com base nos dados, poderemos analisar com mais assertividade a necessidade de alteração ou não nos quadros — concluiu Luiz Flávio Rangel.

Leandro Briato também ressaltou que os números requeridos através do Pedido de Informação serão fundamentais para a análise do Projeto de Lei que prevê a criação de sete cargos no magistério municipal.

Colocado em votação, o Pedido de Informação nº 08/2022 acabou aprovado por unanimidade.

