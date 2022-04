Vereador solicita limpeza das laterais da ERS 317 em Coronel Bicaco

A ERS 317 é a principal ligação do perímetro urbano de Coronel Bicaco e a BR 468. Pela estrada, todos os dias, passam dezenas de veículos. Também são facilmente avistadas pessoas caminhando na lateral da pista – que atualmente possui sérias deficiências em relação ao acostamento. Uma delas é o excesso de vegetação.

Na sessão ordinária do dia 28 de março, o vereador Itamar Sartori (PP) solicitou que a Secretaria Municipal de Obras efetue a roçada nas margens da ERS 317 entre a Vila Diniz e o bairro Faxinal. — Nos deparamos com trânsito intenso neste período de começo de safra. Vai ter tráfego de tratores e caminhões que levam o produto até as cooperativas que fazem o comércio do produto — ressaltou o progressista.

O edil lamentou que as laterais do trecho estão tomadas pela vegetação. — A roçada vai facilitar o trânsito de pessoas que vêm do bairro Faxinal para o centro da cidade. Não vou cobrar obras no acostamento, a prioridade agora é a roçada — finalizou Itamar Sartori.

