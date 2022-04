Edis cobram pavimentação em rua na cidade de Coronel Bicaco

No grande expediente da sessão ordinária da segunda-feira (28/3), dois vereadores voltaram a cobrar alguma pavimentação na Rua Lombardino Diniz, que cruza em frente à Secretaria Municipal de Obras.

Itamar Sartori (PP) destacou que essa obra já foi solicitada por outros edis em legislaturas anteriores. — É um trecho de 300 metros quando muito, por onde passam ônibus e caminhões do município. Até hoje é [estrada] de chão. Pode ser feito calçamento ou asfalto — frisou o progressista. Ele ainda revelou que conversou com o Poder Executivo sobre o assunto no fim do ano passado.

— O prefeito disse que resolveria essa situação em 2022 — afirmou Itamar Sartori. — Em dias de chuva, barro. Em dias de sol, poeira. Os moradores estão cansados de passar por isso por tanto anos — finalizou o vereador.

Lucas Santos da Cruz (PDT) falou que reforçou o pedido de pavimentação na Rua Lombardino Diniz em encontro com o prefeito. — É uma rua antiga. Lá passa os veículos da Secretaria de Obras, da Secretaria de Educação. Não podemos mais esperar. Os moradores sofrem com o barro e a poeira — salientou o pedetista. — Espero que nos próximos meses podemos comemorar a inauguração desta obra — acrescentou o edil.

