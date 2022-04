Coronel Bicaco: Presidente do Legislativo pede operação tapa-buracos em rodovia

Em seu espaço no grande expediente da sessão ordinária da segunda-feira (28/3), o vereador Antônio Martins (PP) – que preside o Poder Legislativo de Coronel Bicaco – pediu que a Secretaria Municipal de Obras realize uma operação tapa-buracos na ERS 317. Atualmente, o trecho é de responsabilidade do Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (DAER).

— O município tem todos os mecanismos necessários para pegar um pouco de asfalto e tapar os buracos — reiterou Antônio Martins.

O progressista ainda lembrou da solicitação apresentada e atendida no ano passado para a abertura de valas ao lado da rodovia visando impedir que a água da chuva e a lama invadissem a pista. — Recentemente, tivemos mais de 200 milímetros de chuva e acredito que não houve problemas com terra em cima do asfalto, como costumava acontecer no passado — ponderou o presidente do Poder Legislativo.

