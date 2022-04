Progressista requer esclarecimentos sobre obras na praça de Coronel Bicaco

Através do Pedido de Informação nº 07/2022 – apresentado e aprovado de forma unânime na sessão ordinária na noite de 28 de março –, o vereador Luiz Flávio Rangel (PP) solicitou à Administração Municipal, esclarecimentos, com a devida documentação, acerca da paralisação das obras de revitalização da Praça Presidente João Goulart.

— Não pagaram a empresa? Porque a empresa parou? Abandonou o serviço? O que aconteceu? Alguma coisa está errada. Simplesmente numa semana se trabalha bastante e na outra não tem ninguém. A obra não está pronta e não tem ninguém trabalhando. Foi abandonado o serviço — reclamou o progressista.

De acordo com informações obtidas pelo site Clic Portela junto à Administração Municipal, recentemente expirou a validade dos aditivos inseridos no contrato sem que a empresa responsável cumprisse o prazo de entrega do projeto. Diante disso, restou decidido que as obras ficariam interrompidas por 15 dias até que a firma apresentasse plano de ação e uma data viável para conclusão dos trabalhos.

Na tarde da sexta-feira (1º/4), a reportagem do site Clic Portela flagrou um funcionário da empresa trabalhando na Praça Presidente João Goulart. Ele aparentemente fazia a colocação da proteção nas canaletas que servem para o escoamento da água da chuva.

Existe a possibilidade de o prefeito Jurandir da Silva participar da sessão ordinária do dia 4 de abril para explicar aos edis a situação das obras e dos contratos referentes à revitalização da praça.

■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.

■ Nos siga no Instagram:

Clique aqui e acompanhe todas as publicações do Sistema Província de Comunicação de Tenente Portela.