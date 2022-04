Pedetista comemora emenda de parlamentar para SMS de Coronel Bicaco

Durante sua manifestação no grande expediente da sessão ordinária de 28 de março, o vereador Lucas Santos da Cruz (PDT) anunciou que o deputado federal Pompeo de Mattos (PDT-RS) destinou recurso para Coronel Bicaco. O valor será aplicado na aquisição de uma van para a Secretaria Municipal da Saúde (SMS).

— O município entrará com uma contrapartida. Acredito que até o fim do mês de abril, a nova van já esteja à disposição para o transporte de pacientes da Secretaria Municipal da Saúde — enfatizou o pedetista.

