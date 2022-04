Projeto de Lei concede reajuste salarial ao quadro de servidores de Três Passos

O prefeito Arlei Tomazoni assinou na quinta-feira (31/3), o Projeto de Lei nº 33/2022 que concede reajuste salarial de 6% ao quadro geral de servidores públicos de Três Passos.

O aumento atinge os servidores municipais ativos, estatutários, celetistas, contratados emergencialmente, cargos em comissão, aposentados, inativos com direito à paridade, pensionistas, conselheiros tutelares, estagiários, servidores do IPSTP, agentes comunitários de saúde, agentes de endemias e magistério público municipal.

A matéria foi enviada à Câmara de Vereadores. Entretanto não há uma data definida para a apreciação do PL.

