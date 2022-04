Redentora realiza Censo Vacinal de usuários da UBS

A Secretaria Municipal da Saúde (SMS) está desenvolvendo as atividades necessárias para o Censo Vacinal. Em virtude disso, a sala de vacinas – que funciona junto à Unidade Básica de Saúde (UBS) – permaneceu fechada na quinta-feira e sexta-feira desta semana.

O levantamento, de acordo com a SMS, consiste na busca ativa de todos os usuários cadastrados na sala de vacinas da UBS. A partir destes dados, os agentes comunitários de saúde irão verificar se existe atraso na aplicação de doses.

