Tenente Portela confirma dois casos de dengue

A Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento (SMSS) confirmou na quinta-feira (31/3), a ocorrência de dois casos de dengue em Tenente Portela.

Trata-se de um casal que esteve em viagem para fora do município. No dia 10 de março, foram registrados os primeiros sintomas. O resultado positivo para dengue foi validado pelo Laboratório Central do Estado (LACEN-RS), na quarta-feira (30/3).

O homem e a mulher, de 69 e 66 anos de idade, respectivamente, não necessitaram de internação hospitalar. Conforme informação da SMSS, o casal está evoluindo bem. Os casos possivelmente são importados, ou seja, contraídos fora de Tenente Portela.

■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.

■ Nos siga no Instagram:

Clique aqui e acompanhe todas as publicações do Sistema Província de Comunicação de Tenente Portela.