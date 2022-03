RS abriu 25,9 mil vagas com carteira assinada em fevereiro

No ano, o Rio Grande do Sul acumula a geração de 42,8 mil vagas (Foto: Diones Roberto Becker)

O Rio Grande do Sul voltou a registrar números positivos no mercado de trabalho formal. O Estado abriu 25,9 mil vagas com carteira assinada em fevereiro. Esse é o segundo mês consecutivo com saldo positivo entre contratações e demissões. Os dados são do Novo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED), divulgado pelo Ministério do Trabalho e Previdência na terça-feira (29/3).

O número positivo é o resultado entre 136.967 admissões e 111.059 demissões no mês passado. O saldo é maior na comparação com janeiro, quando o Estado abriu 16,9 mil postos, conforme dados atualizados na terça-feira. No entanto, o montante está abaixo do resultado do mesmo mês de 2021.

No ano, o Rio Grande do Sul acumula a geração de 42,8 mil vagas. No período de 12 meses, o volume está em 130,5 mil. No recorte entre setores, assim como em janeiro, a indústria liderou, com saldo de 13,1 mil vagas. Na sequência, aparecem serviços e agropecuária.

A economista Maria Carolina Gullo, professora da Universidade de Caxias do Sul (UCS), afirma que o resultado da indústria ocorre na esteira da recuperação iniciada no ano passado.

— É uma continuidade do aquecimento registrado em 2021. A gente percebe que o setor industrial está em retomada. Esse aumento pode não ser tão forte quanto foi no ano passado, que marcou o início da recomposição, mas o setor ainda está contratando. Agora, é mais um ajuste mesmo — destaca Maria Carolina Gullo.

