Tenente Portela: HSA volta a registrar internação por causa do novo coronavírus

O boletim epidemiológico da quarta-feira (30/3) revela que um domiciliado em Tenente Portela está internado no Hospital Santo Antônio (HSA) em virtude de sintomas da Covid-19. Ele é considerado caso suspeito e permanece na pediatria.

O município possui dez moradores contaminados e apenas um esperando o resultado de exame laboratorial.

Desde o começo da pandemia, são 3.086 casos positivos do novo coronavírus e 3.038 pacientes recuperados. Além disso, são contabilizadas 38 mortes em decorrência de complicações ocasionadas pelo vírus.

Dos 11.941 indivíduos que passaram pelo teste para verificação da doença, 8.855 tiveram resultado negativo. Esses dados são da Secretaria Municipal da Saúde e Saneamento (SMSS).

