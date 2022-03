Presidente inaugura estação de VLT em Parnamirim (RN)

O presidente Jair Bolsonaro participou na manhã de hoje (30) em Parnamirim, no Rio Grande do Norte, da inauguração da Estação Cajupiranga, que integra a Linha Branca da Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU). O evento também marca a conclusão das obras do primeiro trecho da linha férrea da região metropolitana de Natal.

“Chega de ser governado por pessoas que não acreditam no seu povo, por pessoas que querem o poder pelo poder. Podem ter certeza. Os exemplos eu bem tenho demonstrado. Temos um dos presidentes mais democratas da história do Brasil. Um presidente que, inclusive, deu o direito ao seu povo a ter posse de uma arma de fogo. Povo armado jamais será escravizado. E podem ter certeza que, por ocasião das eleições, os votos serão contados no Brasil”, disse Bolsonaro.

Os trens urbanos do Rio Grande do Norte transportam, em média, 11,6 mil pessoas por dia. O sistema conta com 56,6 quilômetros de linhas férreas e 23 estações.

O ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, afirmou que foram investidos R$ 90 milhões na região metropolitana de Natal, em 8 estações, 3 vagões e 30 quilômetros de ferrovias, “a maior infraestrutura ferroviária do Nordeste brasileiro”.

O ministro das Comunicações, Fábio Faria, afirmou que todas as 23 estações do Rio Grande do Norte têm internet de graça. Ele disse ainda que pretende, até o final de seu mandato, ter disponibilizado internet em todas as escolas do estado.

Os ministros da Cidadania, João Roma, e do Desenvolvimento Social, Rogério Marinho, deixam hoje (30) os ministérios para se candidatarem nas próximas eleições.