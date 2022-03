Coronel Bicaco: Vereador alerta sobre aumento no número de casos de dengue

O vereador Paulo Hermel (PDT), utilizou seu espaço no grande expediente da sessão ordinária da segunda-feira (21/3), para chamar a atenção da população de Coronel Bicaco e também das autoridades competentes para o aumento do número de casos de dengue no Rio Grande do Sul.

— Uma série de municípios gaúchos está sofrendo com a infestação do mosquito transmissor da dengue — afirmou o pedetista. Ele solicitou que a Vigilância Sanitária realize vistorias frequentes no perímetro urbano e também no interior para prevenir o surgimento de novos casos da doença.

— É importante que o município se preocupe com isso [a dengue]. Nossa comunidade precisa encarar com mais responsabilidade o tratamento do lixo. A gente vê muitos entulhos e terrenos abandonados na cidade. Peço que a prefeitura notifique os proprietários alertando para a necessidade de limpeza — frisou o edil.

Paulo Hermel ainda reclamou do lixo que é deixado na Avenida Presidente Vargas, especialmente nos finais de semana. — O pessoal consome produtos e não recolhe os lixos — lamentou o pedetista.

■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.

■ Nos siga no Instagram:

Clique aqui e acompanhe todas as publicações do Sistema Província de Comunicação de Tenente Portela.