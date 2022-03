Covid-19: Número de casos ativos cai para 11 em Tenente Portela

No momento, nenhum residente em Tenente Portela está internado no HSA em decorrência de sintomas da Covid-19 (Foto: Diones Roberto Becker)

Tenente Portela registrou mais uma queda no número de casos ativos do novo coronavírus. Agora, são 11 moradores considerados contaminados e cinco aguardam o resultado de exames laboratoriais. A atualização dos dados epidemiológicos ocorreu na tarde da segunda-feira (28/3).

Desde o início da pandemia, 3.084 domiciliados no município contraíram o vírus. Deste montante, 3.035 se recuperaram e 38 morreram.

No momento, nenhum residente em Tenente Portela está internado no Hospital Santo Antônio (HSA) em decorrência de sintomas da Covid-19.

O município se aproxima de 12 mil testes realizados para detecção da doença. Dos 11.926 testados, 8.842 tiveram resultado negativo. As informações são da Secretaria Municipal da Saúde e Saneamento (SMSS).

