Decreto desobriga uso de máscaras em vias e espaços públicos em Tenente Portela

É recomendado que as pessoas com maior vulnerabilidade mantenham o uso do equipamento de proteção (Foto: Jalmo Fornari)

A Administração Municipal publicou o decreto nº 075/2022 que desobriga o uso de máscaras para circulação ou permanência em vias ou espaços públicos ou privados ao ar livre em Tenente Portela. O documento, assinado pelo prefeito Rosemar Sala, recepciona o decreto estadual nº 56.422, que estabelece a mesma medida para todo o território do Rio Grande do Sul. Nos espaços fechados, o equipamento de proteção segue sendo obrigatório.

Conforme o prefeito, o decreto somente foi recepcionado agora, haja vista, que o número de casos ativos de Covid-19 ainda continuava elevado no município.

— Felizmente, a situação epidemiológica atual permite retirar a obrigatoriedade do uso de máscaras ao ar livre, porém, a recomendação é de que as pessoas com maior vulnerabilidade mantenham o uso — reforça Rosemar Sala.

