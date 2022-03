Lavouras de soja ceifadas até o momento no RS revelam perdas de 55%

Segundo a Emater-Ascar, a colheita da soja avançou para 14% da área total plantada no Rio Grande do Sul (Foto: Diones Roberto Becker)

De acordo com o Informativo Conjuntural, produzido e divulgado pela Emater-Ascar, a estimativa de produtividade é de 1.460 quilos por hectare, representando decréscimo de 55% em relação à expectativa inicial de produção em uma média estadual.

Nas regiões Oeste e Norte, onde a produtividade permanece muito baixa, houve crescimento das solicitações de cobertura de seguros privados e PROAGRO (Programa de Garantia da Atividade Agropecuária).

Segundo a Emater-Ascar, a colheita da soja avançou para 14% da área total plantada no Rio Grande do Sul. O restante das lavouras está nas fases de maturação (34%), enchimento de grãos (44%), floração (7%) e em germinação e desenvolvimento vegetativo (1%).

