Legislativo de Tenente Portela promove Sessão Solene alusiva ao Dia da Mulher

A Câmara Municipal de Vereadores realiza, a partir das 18 horas da segunda-feira (28/3), uma Sessão Solene alusiva ao Dia Internacional da Mulher – celebrado no dia 8 de março.

Na oportunidade, será entregue um mimo para todas as mulheres que já ocuparam assento no Poder Legislativo de Tenente Portela. Também acontecerá a inauguração da Galeria Rosa, com fotos das portelenses que já desempenharam a função de vereadora.

