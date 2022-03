Tenente Portela finda a semana com 23 casos ativos de Covid-19

Tenente Portela possui 23 moradores contaminados com o novo coronavírus. Outros três esperam o resultado de exames laboratoriais. Essas informações aparecem no boletim epidemiológico publicado na tarde da sexta-feira (25/3).

Desde o início da pandemia, o município contabiliza 3.083 casos positivos da doença, dos quais, 3.022 pacientes estão curados e 38 morreram.

O Hospital Santo Antônio (HSA) prossegue sem registrar a internação de domiciliados em Tenente Portela em virtude de sintomas da Covid-19.

A Secretaria Municipal da Saúde e Saneamento (SMSS) já processou 11.916 testes para detecção do vírus, sendo que, 8.833 resultados foram descartados.

