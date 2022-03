Tenente Portela segue sem moradores internados no HSA por causa da Covid-19

Divulgado na tarde da quinta-feira (24/3), o boletim epidemiológico mostra que nenhum residente em Tenente Portela ocupa leito no Hospital Santo Antônio (HSA) em função de sintomas do novo coronavírus.

No momento, são 26 casos ativos da doença e apenas uma pessoa esperando o resultado de exame laboratorial.

O município já rompeu a marca de três mil diagnósticos positivos da Covid-19. Dos 3.082 moradores contaminados, 3.018 estão recuperados e 38 morreram.

