Temporal causou destelhamento de casas em Coronel Bicaco

O temporal que atingiu parte da cidade de Coronel Bicaco, na madrugada da quinta-feira (24/3), deixou casas destelhadas nos bairros Vila Diniz e Engenho Velho. Os fortes ventos também danificaram a estrutura de um posto de combustíveis situado na Avenida Presidente Vargas.

De acordo com a Administração Municipal, até o momento, quatro famílias solicitaram auxílio para a cobertura provisória de suas residências. O vice-prefeito Arleu Valadar Machado disse à reportagem do site Clic Portela que primeiramente foram providenciadas lonas para a cobertura das moradias destelhadas.

— Mais para frente, quando parar de chover, vamos tentar auxiliar com folhas de brasilite ou telhas — afirmou o vice-prefeito.

