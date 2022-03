Deputado Aloisio Classmann anuncia desfiliação do PTB

Aloísio Classmann está no sétimo mandato consecutivo como deputado estadual no RS (Foto: Divulgação)

Através de nota oficial divulgada na quarta-feira (23/3), o deputado estadual Aloísio Classmann anunciou que está saindo do Partido Trabalhista Brasileiro (PTB). Ele, que possui base eleitoral na Região Noroeste, justificou que o pedido de desfiliação foi motivado por divergências da direção nacional da sigla com parlamentares petebistas do Rio Grande do Sul.

Na nota oficial, Aloísio Classmann ainda destaca que foram 29 anos no partido e sete mandatos consecutivos na Assembleia Legislativa.

— Respeitando minha história e reafirmando parcerias construídas, buscarei um novo partido, com o mesmo compromisso, de dialogar e construir políticas públicas em prol dos gaúchos. Aos que ficam no PTB, meu respeito, continuem contando sempre com meu trabalho — diz o trecho final da nota oficial.

