Coronel Bicaco: Vereador pede agilidade na cedência dos pavilhões do Parque Industrial II

Na sessão ordinária do Poder Legislativo, na segunda-feira (21/3), o vereador Itamar Sartori (PP) apresentou Pedido de Informações relativo à situação dos pavilhões no Parque Industrial II, construído às margens da ERS 317 na saída para Redentora.

O progressista afirmou que visitou recentemente o local e disse que aparentemente o Parque Industrial II está abandonado há dias. — Existem três pavilhões que ainda não foi decidido para quem será repassado em comodato. Isso gera um pouco de preocupação para nós e para a comunidade. Sabemos que tem empresas de Coronel Bicaco interessadas em se instalarem nos pavilhões. Precisam ser tomadas as medidas necessárias para que o Distrito Industrial II funcione plenamente — ponderou o edil.

Itamar Sartori ressaltou que espera respostas provenientes da Secretaria Municipal de Indústria e Comércio esclarecendo em qual etapa se encontra os processos para concessão das estruturas físicas através de contratos de comodato.

Ainda na apreciação do Pedido de Informações, o vereador Paulo Hermel (PDT) relatou que esteve reunido com o prefeito municipal, na semana passada, e recebeu a confirmação de que já foram emitidos os registros dos terrenos do Parque Industrial II. — Esses documentos são importantes e são cercados de burocracia. Certamente o departamento jurídico do município teve muito trabalho — salientou o pedetista.

Posto em votação, o Pedido de Informações nº 05/2022 foi aprovado por unanimidade.

