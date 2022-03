Força tarefa apreende produtos impróprios para consumo em município da Região Noroeste

Três estabelecimentos, dentre eles, um açougue e dois mercados, foram alvos de uma operação da Força Tarefa Segurança Alimentar, coordenada pelo Ministério Público do Rio Grande do Sul (MP-RS), realizada na terça-feira (22/3) em Alegria – município distante cerca de 25 quilômetros de Três de Maio.

Ao todo, 450 quilos de alimentos impróprios para o consumo foram apreendidos e inutilizados. Os comércios foram autuados pelos agentes da força tarefa.

À frente da operação, o coordenador do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (GAECO Segurança Alimentar), promotor Alcindo Luz Bastos da Silva Filho, afirmou que as principais irregularidades encontradas foram produtos com prazo de validade vencido ou sem prazo de validade, sem procedência e rotulagem e armazenamento inadequado.

Também participaram da ação, a promotora de Justiça de Três de Maio, Carolina Zimmer, servidores do GAECO Segurança Alimentar, representantes da Vigilância Sanitária Municipal de Alegria, Secretaria Estadual da Saúde, Secretaria Estadual da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural (SEAPDR) e da Patrulha Ambiental da Brigada Militar (PATRAM).

