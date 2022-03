Assembleia Legislativa aprova a cassação de Ruy Irigaray

A Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul (AL-RS) decidiu, na terça-feira (22/3), pela cassação do mandato do deputado estadual Ruy Irigaray (União Brasil, mas eleito pelo PSL) por quebra de decoro. Ele respondia pelo suposto desvio de função de servidores do gabinete para obras na casa de sua sogra.

Ao todo, foram 45 votos favoráveis à perda do cargo e três contrários. Sete parlamentares não votaram. Eram suficientes 28 votos para a cassação.

A cassação será formalizada na quarta-feira (23/3), com a publicação da decisão no Diário Oficial da AL-RS.

Para o assento vago no Legislativo, será chamado o deputado suplente Rodrigo Lorenzoni (União Brasil), atualmente secretário de Desenvolvimento Econômico de Porto Alegre.

Ruy Irigaray se defendeu, dizendo que o imóvel foi utilizado para trabalho durante a pandemia. — A Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul foi induzida ao erro — declarou o deputado cassado. Disse que outras denúncias contra ele no Ministério Público, feitas pelo deputado federal Bibo Nunes (PL/RS), e no Governo do Estado, foram arquivadas. O parlamentar foi o segundo mais votado entre os 55 eleitos em 2018.

Entenda o caso:

As denúncias contra Ruy Irigaray apontam que o deputado utilizou funcionários comissionados do gabinete na Assembleia Legislativa, pagos com dinheiro público, para fins pessoais, como a reforma da casa da sogra.

Segundo denúncia de ex-assessoras, o deputado usava a residência de 400 metros quadrados, avaliada em R$ 2 milhões, como uma espécie de escritório político. A orientação da AL-RS é que os servidores comissionados trabalhassem de suas próprias casas.

■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.

■ Nos siga no Instagram:

Clique aqui e acompanhe todas as publicações do Sistema Província de Comunicação de Tenente Portela.