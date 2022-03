Governadores congelam ICMS sobre combustíveis por mais 90 dias

Medida vale para o ICMS que incide sobre o preço da gasolina, do gás de cozinha e do etanol (Foto: Diones Roberto Becker)

Os governadores autorizaram que o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), que incide sobre o preço da gasolina, do gás de cozinha (GLP) e do etanol, fique congelado por mais 90 dias. O último congelamento havia sido feito em janeiro e venceria no dia 31 de março. Além disso, os chefes estaduais decidiram cumprir a legislação que determina uma tarifa única para o ICMS sobre o preço dos combustíveis.

As decisões foram tomadas na terça-feira (22/3) em reunião do Fórum Nacional de Governadores, realizada no Palácio do Buriti, sede do Governo do Distrito Federal. O encontro teve a participação de representantes dos governos das 27 unidades da federação, de forma presencial e remota.

De acordo com o governador do Piauí e coordenador do fórum, Wellington Dias, os chefes estaduais decidiram cumprir a lei aprovada pelo Congresso Nacional e sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro, que determinou uma alíquota única para o ICMS sobre o preço dos combustíveis em todas as unidades da federação.

A legislação vinha sendo criticada por governadores, que alegam perda de arrecadação com a medida.

Em um primeiro momento, porém, a taxação nacional será definida apenas sobre o valor do óleo diesel em uma reunião do Conselho Nacional de Política Fazendária (CONFAZ) na quinta-feira (24/3).

■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.

■ Nos siga no Instagram:

Clique aqui e acompanhe todas as publicações do Sistema Província de Comunicação de Tenente Portela.