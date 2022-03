Algir Lorenzon é empossado conselheiro da Agergs

O governador Eduardo Leite empossou Algir Lorenzon como novo conselheiro da Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Rio Grande do Sul (Agergs), em evento no Palácio Piratini, na manhã desta quarta-feira (23/3). O conselheiro-presidente da agência, Luiz Afonso Senna, e o secretário do Meio Ambiente e Infraestrutura, Luiz Henrique Viana, também participaram da solenidade.

Ao saudar o novo integrante do Conselho Superior da Agergs, o governador reforçou a importância da atuação das agências reguladoras em serviços concedidos. “A agência reguladora tem papel extremamente relevante nos processos de concessão. Ao fiscalizar e regular os serviços concedidos, atende o interesse público de cobrar resultado efetivo para a sociedade. Ao mesmo tempo, dá segurança ao investidor privado de que as regras estabelecidas em contratos sejam cumpridas”, disse Leite.

Encerrou sua fala agradecendo o aceite de Lorenzon para integrar o quadro de conselheiros da Agergs. “Tive a oportunidade de acompanhar sua trajetória no TCE e, agora, de convidá-lo para este desafio. É uma honra contar com seu aceite para a missão de trabalhar um Estado que quebra paradigmas ao se abrir para concessões”, afirmou.

“Em todos os cargos que exerci, procurei cumprir minha missão sempre com muita dignidade e respeito. Agradeço a todos aqueles que me possibilitaram chegar até aqui, de cabeça erguida, para que eu possa colaborar com nosso Rio Grande”, afirmou o conselheiro em seu pronunciamento.

Natural de Catuípe, Lorenzon é advogado, foi por dois mandatos vereador do município de Cruz Alta e exerceu três mandatos como deputado estadual. Decano dos Tribunais de Contas do Brasil, assumiu como conselheiro do Tribunal de Contas do Estado (TCE-RS) em 1989, tendo sido eleito vice-presidente da instituição em 1992 e presidente em 1993.

Lorenzon compõe o Conselho Superior da Agergs ao lado de Senna, Alexandre Porsse, Luiz Henrique Mangeon e Paulo Roberto Petersen